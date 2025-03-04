Почти 360 млн цветов ввезли через Псковскую область за два месяца

16:52, 04 марта 2025, ПАИ

Псковская область входит в число лидеров по объёмам поставок срезанных цветов из европейских стран. Об этом рассказал начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе России Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Максим Кочеров на пресс-конференции в преддверии 8 Марта.

С начала 2025 года через пункты пропуска региона прошло почти 360 миллионов цветов, это на 11% больше, чем в прошлом году. Однако не все цветы доходят до прилавков магазинов из-за нарушений при перемещении импортных партий. Каждая партия подкарантинной продукции подвергается строгому карантинному фитосанитарному контролю, рассказал спикер.

Однако в ведомстве уверяют, что с цветами в регионе проблем не будет благодаря эффективной работе контролирующих органов и круглосуточному режиму работы пунктов пропуска.