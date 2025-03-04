Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 360 млн цветов ввезли через Псковскую область за два месяца

Псковская область входит в число лидеров по объёмам поставок срезанных цветов из европейских стран. Об этом рассказал начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе России Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Максим Кочеров на пресс-конференции в преддверии 8 Марта.

Фото: ПАИ

С начала 2025 года через пункты пропуска региона прошло почти 360 миллионов цветов, это на 11% больше, чем в прошлом году. Однако не все цветы доходят до прилавков магазинов из-за нарушений при перемещении импортных партий. Каждая партия подкарантинной продукции подвергается строгому карантинному фитосанитарному контролю, рассказал спикер.

Однако в ведомстве уверяют, что с цветами в регионе проблем не будет благодаря эффективной работе контролирующих органов и круглосуточному режиму работы пунктов пропуска.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 марта 2025

Более 175 тысяч зараженных цветов выявили в Псковской области с начала года
04 марта 2025

Движение перекроют на некоторых улицах Пскова в марте
04 марта 2025

Псковские тюльпаны успешно прошли проверку на качество – Россельхознадзор
04 марта 2025

Названы страны – импортеры цветов в Псковскую область
04 марта 2025

О найденной в Довмонтовом городе скульптурной голове рассказали в Псковском архиве
04 марта 2025

Псковский бизнес-омбудсмен: Я не приверженец ни «сухих», ни «полусухих» законов
04 марта 2025

Четыре двойни родились в Псковской области в феврале
04 марта 2025

Если власти не озвучивать предложения предпринимателей, будет казаться, что ничего не надо менять – Аркадий Мурылёв

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...