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Общество

От пяти тысяч рублей до тысячи долларов: псковским таможенникам в 2024 году пытались дать взятку 21 раз

В 2024 году псковским таможенникам пытались дать взятку 21 раз, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В отношении граждан-взяткодателей по результатам рассмотрения возбуждено 18 уголовных дел. Взятки предлагали преимущественно иностранные граждане. Все уведомления поступили от сотрудников таможенных постов в автомобильных пунктах пропуска.

Склонения сотрудников таможни к совершению коррупционных правонарушений были и на российско-эстонской, и на российско-латвийской границе.

«Граждане пытались спровоцировать на противоправные действия не только инспекторский состав, но и руководство таможенных постов. Минимальный размер предложенной взятки составил 5 тысяч рублей, а максимальный – тысячу долларов. Факт дачи взятки должностному лицу, несмотря на ее размер, уже является уголовным преступлением», – предупредила заместитель начальника таможни Екатерина Андреева.

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