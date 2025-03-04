От пяти тысяч рублей до тысячи долларов: псковским таможенникам в 2024 году пытались дать взятку 21 раз

17:30, 04 марта 2025, ПАИ

В 2024 году псковским таможенникам пытались дать взятку 21 раз, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В отношении граждан-взяткодателей по результатам рассмотрения возбуждено 18 уголовных дел. Взятки предлагали преимущественно иностранные граждане. Все уведомления поступили от сотрудников таможенных постов в автомобильных пунктах пропуска.

Склонения сотрудников таможни к совершению коррупционных правонарушений были и на российско-эстонской, и на российско-латвийской границе.

«Граждане пытались спровоцировать на противоправные действия не только инспекторский состав, но и руководство таможенных постов. Минимальный размер предложенной взятки составил 5 тысяч рублей, а максимальный – тысячу долларов. Факт дачи взятки должностному лицу, несмотря на ее размер, уже является уголовным преступлением», – предупредила заместитель начальника таможни Екатерина Андреева.