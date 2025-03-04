Госдума одобрила в первом чтении законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям

17:54, 04 марта 2025, ПАИ

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Об этом пишет РИА Новости.

Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, добавив статью, предусматривающую ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Штрафы составят для граждан от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что данный законопроект является продолжением системной работы по защите здоровья граждан России. Он отметил, что недопустимо наживаться на детях и за продажу энергетиков несовершеннолетним необходимо строго наказывать, учитывая вред,который эти напитки наносят здоровью, включая повышение давления, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Ранее сообщалось, что запрет на продажу энергетиков детям вступил в силу в России 1 марта.