«Сказочного» продавца билетов будут судить в Пскове

23:56, 04 марта 2025, ПАИ

47-летнего гражданина Симферополя будут судить за мошенничество в особо крупном размере в составе преступной группы в Пскове, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину).

С сентября по декабрь 2016 года злоумышленник с подельниками вступил в преступный сговор и продал жителям региона билеты на праздничные мероприятия «Новогодняя театрально-цирковая сказка-легенда «Дед Мороз. Начало…», которые они заведомо не собирались проводить.

С 8 ноября до 24 декабря 2016-го преступники организовывали рекламные мероприятия по распространению афиш и листовок, разместили рекламу четырёх новогодних представлений в здании Ледового дворца, а также нашли не подозревающих об обмане людей, которые должны были продавать билеты зрителям.

На подставные новогодние представления купили билеты на сумму более чем 330 тысяч рублей 173 жителя Псковской области.

Судебное заседание по делу одного из преступников назначено на 14:30 10 марта 2025 года. Двое других осуждены Псковским районным судом 29 декабря 2018-го и 30 декабря 2020-го.