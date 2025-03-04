Регистратура открылась в санатории «Хилово» после масштабного ремонта

19:09, 04 марта 2025, ПАИ

Регистратура открылась в санатории «Хилово» после масштабного ремонта. Здесь уже готовы принять первых посетителей, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.



Фото: предоставлены Псковским облсовпрофом



Фото: предоставлены Псковским облсовпрофом



Фото: предоставлены Псковским облсовпрофом



Фото: предоставлены Псковским облсовпрофом



Фото: предоставлены Псковским облсовпрофом



Фото: предоставлены Псковским облсовпрофом



Фото: предоставлены Псковским облсовпрофом













«Мы обновили пространство для вашего комфорта и удобства. Теперь вы сможете быстрее и проще оформлять документы, а также получать всю необходимую информацию о наших услугах. Мы уверены, что обновлённая регистратура станет ещё одним шагом к вашему комфортному отдыху», – рассказали в санатории.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов подчеркнул, что ремонт в «Хилово» – это ещё один шаг в развитии санаторно-курортной сферы региона.

Обновлённая регистратура будет способствовать повышению качества обслуживания гостей и созданию более комфортных условий для отдыха и лечения. Псковский областной совет профсоюзов уделяет большое внимание развитию социальной инфраструктуры и заботится о здоровье жителей области, отметил Игорь Иванов.

Он также пожелал коллективу санатория дальнейших успехов, а гостям – приятного отдыха и скорейшего выздоровления в стенах учреждения

Подробную информацию об услугах санатория можно получить по телефону 8-800-250-18-65, бронирование по электронной почте 2501865@mail.ru.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Реклама. Частное ЛПУ «Санаторий «Хилово». ИНН 6017009683.