Регистратура открылась в санатории «Хилово» после масштабного ремонта
Регистратура открылась в санатории «Хилово» после масштабного ремонта. Здесь уже готовы принять первых посетителей, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
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Фото: предоставлены Псковским облсовпрофом
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Фото: предоставлены Псковским облсовпрофом
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Фото: предоставлены Псковским облсовпрофом
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Фото: предоставлены Псковским облсовпрофом
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Фото: предоставлены Псковским облсовпрофом
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Фото: предоставлены Псковским облсовпрофом
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Фото: предоставлены Псковским облсовпрофом
«Мы обновили пространство для вашего комфорта и удобства. Теперь вы сможете быстрее и проще оформлять документы, а также получать всю необходимую информацию о наших услугах. Мы уверены, что обновлённая регистратура станет ещё одним шагом к вашему комфортному отдыху», – рассказали в санатории.
Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов подчеркнул, что ремонт в «Хилово» – это ещё один шаг в развитии санаторно-курортной сферы региона.
Обновлённая регистратура будет способствовать повышению качества обслуживания гостей и созданию более комфортных условий для отдыха и лечения. Псковский областной совет профсоюзов уделяет большое внимание развитию социальной инфраструктуры и заботится о здоровье жителей области, отметил Игорь Иванов.
Он также пожелал коллективу санатория дальнейших успехов, а гостям – приятного отдыха и скорейшего выздоровления в стенах учреждения
Подробную информацию об услугах санатория можно получить по телефону 8-800-250-18-65, бронирование по электронной почте 2501865@mail.ru.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Реклама. Частное ЛПУ «Санаторий «Хилово». ИНН 6017009683.
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