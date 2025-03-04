Вопрос установки детской площадки проработают в Гдове

20:13, 04 марта 2025, ПАИ

Две местные жительницы обратились к главе Гдовского района Ивану Мешкову с просьбой установить детскую площадку в Гдове. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Оборудованная спортивная площадка необходима для занятий разновозрастных детей спортом. В летний период может использоваться для игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол, а в зимний – для катания на коньках, игры в хоккей», – отметил глава муниципалитета.

Иван Мешков заверил, что вопрос будет взят в проработку. «Проработаем вопрос и варианты реализации», – заключил он.