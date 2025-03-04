Псковичи могут принять участие во всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»

20:44, 04 марта 2025, ПАИ

Жители Псковской области могут подать заявку на участие в новом сезоне всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В новом сезоне конкурса «Моя страна – моя Россия» организаторы выделили два основных направления – для участников в возрасте от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет, а также специальную номинацию для детей до 13 лет под названием «Волшебные нити родословной». В номинациях «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» возрастные ограничения отсутствуют.

В 2025 году конкурс предлагает участникам 14 различных номинаций, каждая из которых охватывает ключевые аспекты социально-экономического развития российских регионов. Участники смогут представить свои проекты в самых разнообразных сферах, включая улучшение качества жизни, цифровизацию, сохранение исторического наследия и укрепление культурной идентичности.

Заявки на участие можно подавать до 11 мая из всех регионов страны. С 12 по 26 мая экспертное сообщество конкурса проведёт отбор и определит 300 лучших проектов, которые выйдут в финал. С 27 мая по 14 июня финалисты представят свои инициативы в онлайн-формате и защитят их перед экспертами.

Авторы самых успешных идей в 2025 году получат поддержку в виде образовательных грантов, льгот при поступлении в вузы, стажировок и предложений о работе. Презентация нового сезона прошла в Национальном центре «Россия», а приём заявок продолжится до 11 мая на сайте проекта. Финальные мероприятия конкурса состоятся в июне в рамках Молодёжного дня Петербургского международного экономического форума.