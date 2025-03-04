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Общество

Наталия Соколова призвала псковских родителей поговорить с детьми об опасности выхода на лёд

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова призвала родителей поговорить со своими детьми об опасности выхода на лёд. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

«Уважаемые взрослые, поговорите об этом со своими детьми, обсудите правила поведения и нахождения рядом с водоёмами, запретите детям выходить на лёд!» – отметила Наталия Соколова.

В Великолукском районе произошла трагедия: утонула 8-летняя девочка. «Это страшное горе для родителей – потерять своего ребёнка. Приношу им искренние соболезнования», – написала омбудсмен.

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