Всероссийскую судейскую категорию по рукопашному бою присвоили псковскому тренеру

21:47, 04 марта 2025, ПАИ

Всероссийскую судейскую категорию по рукопашному бою присвоили Андрею Синяеву, сообщили ПАИ в региональной Федерации рукопашного боя.

Появление в составе псковской судейской коллегии специалиста такого уровня даёт возможность федерации проводить областные соревнования без привлечения судей из других регионов на должность главного судьи соревнований, подчеркнули в федерации.

«Чтобы стать судьёй всероссийской категории, необходимо последовательно выполнить условия для присвоения третьей, второй, первой и затем уже всероссийской судейской категории, что в сумме не менее пяти лет работы при идеальном прохождении: необходимо отсудить определённое количество соревнований, регулярно посещать всероссийские судейские семинары, сдавать контрольные тесты, знать все должности судейского корпуса и всё это время работать без нареканий», – рассказала президент Псковской региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова.

Андрей Синяев – выпускник псковской спортивной школы «Мастер», воспитанник тренера Владимира Евдокимова. В 2012–2015 годах он неоднократно становился призёром региона по рукопашному бою, прервал спортивную карьеру из-за травмы колена, но остался в спорте уже как судья.