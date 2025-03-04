Михаил Ведерников провёл заседание областной антитеррористической комиссии

22:04, 04 марта 2025, ПАИ

Заседание антитеррористической комиссии провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 4 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

На совещании обсудили методическую поддержку специалистов в сфере молодёжной политики, а также образования, работающих над решением задач противодействия распространению идеологии терроризма в молодёжной среде. В их числе педагоги-психологи, педагоги и сотрудники допобразования – всего в регионе насчитывается около 740 человек.

В течение 2024 года для них проводили различные обучающие мероприятия.

Глава региона и члены антитеррористической комиссии обсудили меры, направленные на обеспечение безопасности объектов транспортной инфраструктуры в регионе. Также на совещании акцентировали внимание на вопросах защиты мест массового скопления людей и других объектов, где планируются мероприятия, посвящённые 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.