Третий день Великого поста: что можно и нельзя делать
Великий пост идёт у православных христиан. Первая седмица, то есть первая неделя, отличается особой строгостью. Рассказываем, что можно есть в третий день поста, а также каких правил придерживаться.
В третий день поста, согласно церковному уставу, рекомендуется придерживаться определённых правил питания. В среду следует употреблять сырые продукты и блюда без добавления масла. Также в эти дни, а именно в среду и пятницу, практикуется «сухоядение», что подразумевает употребление свежих овощей, фруктов и орехов.
Утреннее богослужение в среду и пятницу включает утреню, часы, изобразительные молитвы и Литургию преждеосвященных Даров. С понедельника по четверг во время Великого Повечерия читается Великий Покаянный канон святого Андрея Критского.
На протяжении первой седмицы Великого поста православным верующим запрещается есть мясо, птицу, мясные полуфабрикаты, яйца, молоко и молочные продукты, включая сливочное масло и сдобную выпечку. Также под запретом находятся крепкие напитки.
Кроме того, в течение этой недели верующим настоятельно рекомендуется избегать сквернословия, злости, недоброжелательности и конфликтов.
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