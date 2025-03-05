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Третий день Великого поста: что можно и нельзя делать

Великий пост идёт у православных христиан. Первая седмица, то есть первая неделя, отличается особой строгостью. Рассказываем, что можно есть в третий день поста, а также каких правил придерживаться.

Фото: ПАИ

В третий день поста, согласно церковному уставу, рекомендуется придерживаться определённых правил питания. В среду следует употреблять сырые продукты и блюда без добавления масла. Также в эти дни, а именно в среду и пятницу, практикуется «сухоядение», что подразумевает употребление свежих овощей, фруктов и орехов.

Утреннее богослужение в среду и пятницу включает утреню, часы, изобразительные молитвы и Литургию преждеосвященных Даров. С понедельника по четверг во время Великого Повечерия читается Великий Покаянный канон святого Андрея Критского.

На протяжении первой седмицы Великого поста православным верующим запрещается есть мясо, птицу, мясные полуфабрикаты, яйца, молоко и молочные продукты, включая сливочное масло и сдобную выпечку. Также под запретом находятся крепкие напитки.

Кроме того, в течение этой недели верующим настоятельно рекомендуется избегать сквернословия, злости, недоброжелательности и конфликтов.

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