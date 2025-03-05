Первый региональный фестиваль «Семья в деле» пройдёт в Псковской области

09:05, 05 марта 2025, ПАИ

Первый региональный семейный фестиваль «Семья в деле» пройдёт в деревне Молочково-Дубенец в Печорском муниципальном округе с 16 по 18 мая, сообщили ПАИ организаторы.

В мероприятии примут участие 30 семей региона. Заявку могут подать семьи из ЛНР и ДНР, молодые семьи, семьи участников СВО, многодетные семьи.

Для участников организуют кулинарные мастерские, конкурсы песни, спортивное ориентирование и другое. Также определят самую активную семью и самую многодетную семью. На фестивале будут развлекательные и интерактивные площадки, встречи с психологами.

Проект семейного фестиваля «Семья в деле» реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Для участия в фестивале нужно выложить эссе на тему «Традиции и ценности моей семьи» и видеовизитку в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #фестивальсемьявделе #РМ#Росмолодежь.