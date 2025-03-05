Фура зацепила автобус и вылетела в кювет в Усвятском округе
Фура вылетела в кювет, зацепив автобус, в Усвятском муниципальном округе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
ДТП произошло из-за того, что водитель большегруза не справился с управлением. Участники происшествия отказались от медпомощи.
Пассажирам автобуса предоставят другое транспортное средство.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ и глава округа Дмитрий Петров.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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