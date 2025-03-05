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Происшествия

Фура зацепила автобус и вылетела в кювет в Усвятском округе

Фура вылетела в кювет, зацепив автобус, в Усвятском муниципальном округе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Фура зацепила автобус и вылетела в кювет в Усвятском округе
    Фото: ПАИ
  • Фура зацепила автобус и вылетела в кювет в Усвятском округе
    Фото: ПАИ
  • Фура зацепила автобус и вылетела в кювет в Усвятском округе
    Фото: ПАИ
  • Фура зацепила автобус и вылетела в кювет в Усвятском округе
    Фото: ПАИ
  • Фура зацепила автобус и вылетела в кювет в Усвятском округе
    Фото: ПАИ

ДТП произошло из-за того, что водитель большегруза не справился с управлением. Участники происшествия отказались от медпомощи.

Пассажирам автобуса предоставят другое транспортное средство.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ и глава округа Дмитрий Петров.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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