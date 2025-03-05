13 пачек сыра украл пскович из магазина

09:22, 05 марта 2025, ПАИ

13 пачек сыра украл пскович из магазина, сообщили ПАИ в Управлении Росгвардии по Псковской области.



4 марта около 19:00 сотрудники Росгвардии, патрулируя улицы Пскова, получили от дежурного сигнал о срабатывании тревожной кнопки в местном гипермаркете на Октябрьском проспекте. Росгвардейцы оперативно прибыли на место происшествия и задержали 36-летнего псковича, который пронес через кассовый узел 13 упаковок сыра, не заплатив за них.

Общая сумма ущерба составила около 2000 рублей.