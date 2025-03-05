Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

13 пачек сыра украл пскович из магазина

13 пачек сыра украл пскович из магазина, сообщили ПАИ в Управлении Росгвардии по Псковской области.

4 марта около 19:00 сотрудники Росгвардии, патрулируя улицы Пскова, получили от дежурного сигнал о срабатывании тревожной кнопки в местном гипермаркете на Октябрьском проспекте. Росгвардейцы оперативно прибыли на место происшествия и задержали 36-летнего псковича, который пронес через кассовый узел 13 упаковок сыра, не заплатив за них.

Общая сумма ущерба составила около 2000 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 марта 2025

Опалубка обрушилась при строительстве дома на ул. Никольской в Пскове
05 марта 2025

Фура зацепила автобус и вылетела в кювет в Усвятском округе
05 марта 2025

Пешехода сбили на улице Мирной в Пскове
05 марта 2025

Мужчина чудом спасся при пожаре в Куньинском районе
05 марта 2025

Три человека погибли при пожаре в Куньинском районе
04 марта 2025

«Сказочного» продавца билетов будут судить в Пскове
04 марта 2025

Восьмилетняя девочка утонула в пруду в Великолукском районе
04 марта 2025

Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Островском районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...