Итоги соревнований по гиревому спорту среди подразделений УМВД подвели в Пскове

09:45, 05 марта 2025, ПАИ

Лично-командные соревнования по гиревому спорту среди коллективов физической культуры УМВД завершились в областном центре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Первые три места завоевали коллективы физической культуры ОМВД России по городу Великие Луки, МО МВД России «Невельский» и МО МВД России «Бежаницкий».

Соревнования ежегодно организуют в рамках спартакиады организаций. Весовые категории участников: до 63, 68, 73, 85, 95 килограммов и свыше 95.

«Помериться силами в зале учебно-спортивного центра УМВД собралось более 60 представителей различных подразделений и служб аппарата управления и территориальных органов внутренних дел на районном уровне», - добавили в ведомстве.