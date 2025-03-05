В Великих Луках разыскивают мужчину, который полтора года назад пропал без вести

09:57, 05 марта 2025, ПАИ

В Великих Луках разыскивают мужчину, который полтора года назад пропал без вести, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Устанавливается местонахождение Юрия Кандыбовича 1975 года рождения. Родственники утратили с ним связь с октября 2023 года.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Юрия Кандыбовича, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 или 102, 112.