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Происшествия

В Великих Луках разыскивают мужчину, который полтора года назад пропал без вести

В Великих Луках разыскивают мужчину, который полтора года назад пропал без вести, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Устанавливается местонахождение Юрия Кандыбовича 1975 года рождения. Родственники утратили с ним связь с октября 2023 года.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Юрия Кандыбовича, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 или 102, 112.

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