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Общество

Медики областной больницы провели диспансеризацию жителей в Великолукском и Куньинском районах

Более 100 человек в Великолукском и Куньинском районах посетила и провела диспансеризацию выездная бригада Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы за два дня, сообщили ПАИ в пресс-службе больницы.

Выездные бригады медиков областной больницы проводят диспансеризацию в деревнях и селах региона. Фото: пресс-служба больницы

48 жителей деревни Переслегино Великолукского района сдали анализы крови, прошли ЭКГ и флюорографию. Женщины также посетили акушерку и сделали маммографию.

Кроме того, в деревне Усмынь Куньинского района сотрудники филиала ПОКБ осмотрели не только местных, но и постояльцев дома-интерната.

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