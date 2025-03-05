Медики областной больницы провели диспансеризацию жителей в Великолукском и Куньинском районах
Более 100 человек в Великолукском и Куньинском районах посетила и провела диспансеризацию выездная бригада Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы за два дня, сообщили ПАИ в пресс-службе больницы.
48 жителей деревни Переслегино Великолукского района сдали анализы крови, прошли ЭКГ и флюорографию. Женщины также посетили акушерку и сделали маммографию.
Кроме того, в деревне Усмынь Куньинского района сотрудники филиала ПОКБ осмотрели не только местных, но и постояльцев дома-интерната.
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Медики областной больницы провели диспансеризацию жителей в Великолукском и Куньинском районах