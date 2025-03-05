Приём заявок на конкурс «Знаешь? Научи!» продлевается
Приём заявок на конкурс детского научно-популярного видео «Знаешь? Научи!» продлевается до 1 апреля в связи с большим потоком желающих принять участие. Заявку могут подать и жители Псковской области, сообщили ПАИ организаторы.
Конкурсные работы можно подать по пяти номинациям: «Космос», «Полимеры», «Электродвижение», «Дыхание – жизнь», «Авиация будущего».
Записав трёхминутное видео и загрузив его на конкурсную платформу, участники в возрасте от 6 до 18 лет смогут попробовать себя в роли научно-популярных блогеров.
Победители будут награждены ценными призами, среди которых электросамокаты, умные колонки с голосовыми помощниками, сертификаты на образовательные курсы, возможность полета на авиатренажере или поездки в Звёздный городок, где расположены космические тренажёры, сообщили организаторы проекта.
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