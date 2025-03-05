Приём заявок на конкурс «Знаешь? Научи!» продлевается

11:20, 05 марта 2025, ПАИ

Приём заявок на конкурс детского научно-популярного видео «Знаешь? Научи!» продлевается до 1 апреля в связи с большим потоком желающих принять участие. Заявку могут подать и жители Псковской области, сообщили ПАИ организаторы.

Конкурсные работы можно подать по пяти номинациям: «Космос», «Полимеры», «Электродвижение», «Дыхание – жизнь», «Авиация будущего».

Записав трёхминутное видео и загрузив его на конкурсную платформу, участники в возрасте от 6 до 18 лет смогут попробовать себя в роли научно-популярных блогеров.

Победители будут награждены ценными призами, среди которых электросамокаты, умные колонки с голосовыми помощниками, сертификаты на образовательные курсы, возможность полета на авиатренажере или поездки в Звёздный городок, где расположены космические тренажёры, сообщили организаторы проекта.