Микроавтобус вылетел в кювет на трассе в Стругокрасненском районе

12:05, 05 марта 2025, ПАИ

Микроавтобус вылетел в кювет на трассе Санкт-Петербург – Невель у деревни Маяково в Стругокрасненском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля не справился с управлением. Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.