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Происшествия

Микроавтобус вылетел в кювет на трассе в Стругокрасненском районе

Микроавтобус вылетел в кювет на трассе Санкт-Петербург – Невель у деревни Маяково в Стругокрасненском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Микроавтобус вылетел в кювет на трассе Санкт-Петербург – Невель
    Фото: ПАИ
  • Микроавтобус вылетел в кювет на трассе Санкт-Петербург – Невель
    Фото: ПАИ
  • Микроавтобус вылетел в кювет на трассе Санкт-Петербург – Невель
    Фото: ПАИ
  • Микроавтобус вылетел в кювет на трассе Санкт-Петербург – Невель
    Фото: ПАИ

ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля не справился с управлением. Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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