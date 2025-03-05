Микроавтобус вылетел в кювет на трассе в Стругокрасненском районе
Микроавтобус вылетел в кювет на трассе Санкт-Петербург – Невель у деревни Маяково в Стругокрасненском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля не справился с управлением. Пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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