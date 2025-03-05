Псковская настольная игра «Выходные с Пушкиным» борется за победу в конкурсе «Родная игрушка»

12:48, 05 марта 2025, ПАИ

Члены оргкомитета всероссийского конкурса «Родная игрушка» подвели итоги сбора заявок и утвердили 177 концепций игр и игрушек, прошедших на следующий этап состязания. В числе этих проектов – настольная игра «Выходные с Пушкиным» из Псковской области. Теперь конкурсантам предстоит разработать модели и чертежи собственных концепций, сообщили ПАИ в российском обществе «Знание».

Всего на конкурс, организованный «Знанием» совместно с «Движением первых», подано более 28,2 тысячи заявок из всех 89 регионов России.

Игра «Выходные с Пушкиным» представляет Псковскую область в конкурсной номинации «Настольная игра». Разработка будет полезна всем, кто хочет узнать больше о жизни поэта и о Пушкинских Горах – крае, который вдохновлял автора. В процессе игры участники используют карточки с вопросами и заданиями, а также путеводитель, который содержит краткую информацию о каждом объекте Пушкинских Гор. Включение соревновательной механики через отгадывание слов из мира поэзии делает игру динамичной и интересной. Автор проекта выросла и живет в Пушкинских Горах.

На новом этапе участникам в каждой из пяти номинаций конкурса предстоит разработать модели собственных игр и игрушек, этот процесс продлится до 16 мая. Помощь конкурсантам будет оказывать пул из 65 наставников проекта, которые помогут усовершенствовать концепцию, а также проконсультируют по вопросам разработки, производства, выбора материалов и дизайна. Результатами второго этапа станут чертежи и модели игр или игрушек.

После экспертной оценки в следующий этап пройдут 75 проектов. Их авторы получат возможность создать рабочую версию-прототип в мастерской компании-партнера. Конкурс завершится масштабным фестивалем детских игр в сентябре 2025 года. На нем соберутся эксперты, родители и дети, которые смогут протестировать игры и игрушки.

По итогам будет выбрано по пять победителей в каждой из номинаций – их проекты запустят в массовое производство и реализуют через торговые сети. Итоги заседания и перечень концепций, прошедших в следующий этап, будут доступны на сайте конкурса.