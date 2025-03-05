Профессиональный рост и устойчивое развитие профсоюзного движения отметили в Псковском облсовпрофе

15:05, 05 марта 2025, ПАИ

Профессиональный рост и устойчивое развитие профсоюзного движения отметили в Псковском облсовпрофе. Это утверждение стало одним из итогов завершившейся IV стратегической сессии для руководителей псковских отраслевых профсоюзных организаций. Об этом ПАИ рассказали в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Кроме того, подводя итоги мероприятия, профсоюзные активисты определили ключевые цели на ближайший год, поняли, как могут изменить подход, чтобы улучшить общий результат. Также в рамках сессии была проведена работа над стратегией развития и продвижения профсоюзного движения в регионе. Это позволило не только посмотреть глубину проблематики, но и найти выходы и способы для дальнейшего взаимодействия.

Рабочая программа мероприятия в этом году была наполнена встречами с социальными партнёрами, образовательной программой от профсоюзного вуза – Академии труда и социальных отношений и даже международным сотрудничеством на примере взаимодействия с профсоюзами Белоруссии.

В работе сессии приняла участие первый заместитель главы администрации Невельского муниципального округа Виктория Храбрая. Также совместно с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой участники сессии подвели итоги Года семьи в Псковской области и наметили планы на дальнейшую совместную работу.

«Из года в год данные мероприятия становятся всё интереснее и насыщеннее, прежде всего своей повесткой и тематикой. Все дни председателей отраслевых профсоюзов обучали усилению взаимодействия в профсоюзной среде, проведению отчётно-выборных кампаний, профсоюзному нетворкингу с прохождением интересных психологических тестов. Присутствующим моим коллегам, и мне в частности, прошедшим много профсоюзных избирательных кампаний, много лет возглавляющим отраслевые профсоюзы и вроде бы знающим всё досконально о тонкостях управления организациями, было поучительно и интересно получать новые знания и навыки», – прокомментировал работу стратегической сессии председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

В заключительный день работы IV стратегической сессии для руководителей отраслевых профсоюзных организаций были подведены итоги, закреплён полученный материал, а всем участникам были вручены сертификаты от Академии труда и социальных отношений за прохождение курса «Отчетно-выборные кампании в профсоюзных организациях».

«Выражаю огромное спасибо организатору мероприятия, председателю Псковского облсовпрофа Игорю Иванову за организацию необходимого, интересного и познавательного мероприятия. Он превосходно справился с командообразованием, был прекрасным оратором и спикером, за которым идут профсоюзы», – отметил председатель Псковского обкома Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов.

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников культуры Наталия Родионова рассказала о выездном мероприятии в Витебск, которое прошло в рамках стратегической сессии. «При посещении первичной профсоюзной организации ОАО «Витебские ковры» мы встретились с ее председателем, он поделился с нами информацией о высоком проценте профсоюзного членства, бонусах для работников, согласно коллективному договору. Также мы побывали в музее предприятия и познакомились с вехами истории возникновения и работой в настоящее время. Сегодня это предприятие с современным оборудованием и использованием передовых технологий. Около 80 % выпускаемой продукции идет на экспорт, на производстве работает 1300 человек», – отметила она.

Созданная на стратегической сессии атмосфера открытого обмена мнениями дала возможность обсудить волнующие вопросы, что имело командообразующий эффект, добавила Наталия Родионова.

Особым мнением об итогах сессии поделилась заместитель руководителя центра трудовых отношений и социального партнёрства Института профсоюзного движения, заместитель заведующего кафедрой профсоюзного движения Светлана Татарникова. «Участие в стратегической сессии Псковского облсовпрофа оставило у меня очень хорошие впечатления. Профсоюзные лидеры области показали себя не только компетентными и готовыми к непрерывному обучению людьми, но и настоящей командой, открытой всему новому. Особо хочу отметить креативность членов Молодежного совета. Некоторые из их решений по проведению интерактивов я взяла на заметку и обязательно реализую на практике», – резюмировала она.

Председатель профсоюзного движения региона Игорь Иванов также заявил о готовности проводить подобные мероприятия и в будущем. «Они максимально повышают эффективность работы команды за счёт чёткого определения долгосрочных целей, ближайших задач и действий. Мероприятия помогают сформировать связь внутри коллектива и открыть новые пути коммуникации», – подытожил он.