Пенсионерку сбили на улице Кузбасской Дивизии в Пскове

15:13, 05 марта 2025, ПАИ

Водитель автомобиля Kia допустил наезд на 75-летнюю женщину на пешеходном переходе у дома №30А на улице Кузбасской Дивизии в Пскове. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие медики оказывают помощь пострадавшей. Решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.