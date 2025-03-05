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Происшествия

Пенсионерку сбили на улице Кузбасской Дивизии в Пскове

Водитель автомобиля Kia допустил наезд на 75-летнюю женщину на пешеходном переходе у дома №30А на улице Кузбасской Дивизии в Пскове. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие медики оказывают помощь пострадавшей. Решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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