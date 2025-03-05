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Общество

Началась газификация нового населённого пункта в Великолукском районе

В рамках программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021–2025 годы началось строительство внутрипоселкового газопровода в деревне Поречье Великолукского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

Фото со страницы Антона Дымова в социальной сети «ВКонтакте»

Новый газопровод протяженностью 10,7 километра создаст возможность газификации 455 домовладений.

Для газификации Великолукского района в 2018 году был построен межпоселковый газопровод протяженностью около 51,5 километра от Великих Луках до деревни Борки с отводами на поселок Дорожный, деревни Булынино, Купуй, Поречье, Полибино Великолукского района и установлено восемь пунктов редуцирования газа для обеспечения надежного газоснабжения.

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