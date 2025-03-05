Псковская делегация участвует в региональном этапе форума «Малая родина – сила России» в Калининграде

16:12, 05 марта 2025, ПАИ

Псковская делегация участвует в региональном этапе II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» в Калининграде, сообщили ПАИ в Ассоциации «Совет муниципальных образований» Псковской области.

В состав делегации от Псковской области вошли председатель ассоциации, глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская, глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова и глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова.

В открытии форума приняли участие заместитель полномочного представителя президента России в СЗФО Роман Балашов, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, заместитель начальника Управления президента России Евгений Грачёв, сопредседатель ВАРМСУ, глава Мелитополя Галина Данильченко.

«Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин неоднократно обращал внимание на роль муниципалитетов, местного самоуправления. Граждане со своими проблемами и чаяниями приходят прежде всего в муниципалитет. И задача всех уровней власти – обеспечить решение этого вопроса качественно, без проволочек и на должном уровне. Решению этих вопросов и посвящено проведение региональных дней», – отметил Евгений Грачёв.

Валентина Понизовская рассказала, что одно из актуальных направлений сегодня – это экономика муниципалитета.

«Делегация Псковской области очень благодарна гостеприимной Калининградской земле и ВАРМСУ за уникальную возможность обменяться опытом, лучшими практиками, принять участие в дискуссиях и круглых столах», – подчеркнула она.