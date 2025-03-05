Выставка павловопосадских платков откроется в Изборске

16:44, 05 марта 2025, ПАИ

6 марта в Изборске откроется выставка «Плат узорчатый: и тепло, и в розах». Это совместный выставочный проект Павлово-Посадского музейно-выставочного комплекса и Государственного музея-заповедника «Изборск», сообщили ПАИ организаторы.

За более чем два века существования в Подмосковье платочной мануфактуры сложилась единственная в своём роде «Павловопосадская школа авторского платочного рисунка», благодаря которой сохраняются традиции и оттачивается мастерство художников.

Расцвет платочной мануфактуры в Павловском Посаде пришелся на вторую половину XIX века, когда шерстяные шали с набивными узорами были популярным и необходимым элементом в костюме разных слоев населения Российской империи и отвечали всем запросам модниц. Особую роль на мануфактуре всегда играли талантливые рисовальщики, как правило, обучавшиеся на самом предприятии.

На выставке «Плат узорчатый: и тепло, и в розах» будут представлены платки и шали, выполненные художниками, сотрудничающими с фабрикой с начала 1990-х годов, – Ириной Дадоновой, Кларой Зиновьевой, Надеждой Слащевой, Любовью Савельевой, Татьяной Сухаревской, Еленой Немешаевой, Виктором Зубрицким.

В честь Международного женского дня музей-заповедник «Изборск» сделает подарок – с 7 по 9 марта для всех посетительниц с павловопосадскими платками и шалями вход на выставку будет бесплатным.

Выставка будет работать с 6 марта по 25 мая в Доме купца Шведова.