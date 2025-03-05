Навигация пассажирских судов начнётся в Псковском районе в апреле

16:59, 05 марта 2025, ПАИ

О подготовке к предстоящему сезону навигации рассказала глава Псковского района Наталья Федорова в соцсети «ВКонтакте».

«Озеро еще под ледяным панцирем, а коллектив МУП «Колхоз имени Залита» уже готовится к открытой воде и ждет подходящих погодных условий, чтобы начать осуществлять регулярные рейсы между Толбой и Талабскими островами», – отметила она.

В осенне-зимний период доставка почты и продуктов на Талабские острова осуществляется при поддержке МЧС России по Псковской области.

«В вопросе коммуникации с островами в период межсезонья нам мог бы помочь катер на воздушной подушке. Вопрос достаточно капиталоемкий, работаем над его решением», – добавила Наталья Федорова.

Навигацию начнут в конце апреля, сообщил заместитель директора МУП «Колхоз им. Залита» Владимир Балясов. Сейчас специалисты готовят суда к выходу в озеро.