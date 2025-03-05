Навигация пассажирских судов начнётся в Псковском районе в апреле
О подготовке к предстоящему сезону навигации рассказала глава Псковского района Наталья Федорова в соцсети «ВКонтакте».
«Озеро еще под ледяным панцирем, а коллектив МУП «Колхоз имени Залита» уже готовится к открытой воде и ждет подходящих погодных условий, чтобы начать осуществлять регулярные рейсы между Толбой и Талабскими островами», – отметила она.
В осенне-зимний период доставка почты и продуктов на Талабские острова осуществляется при поддержке МЧС России по Псковской области.
«В вопросе коммуникации с островами в период межсезонья нам мог бы помочь катер на воздушной подушке. Вопрос достаточно капиталоемкий, работаем над его решением», – добавила Наталья Федорова.
Навигацию начнут в конце апреля, сообщил заместитель директора МУП «Колхоз им. Залита» Владимир Балясов. Сейчас специалисты готовят суда к выходу в озеро.
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