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Общество

Навигация пассажирских судов начнётся в Псковском районе в апреле

О подготовке к предстоящему сезону навигации рассказала глава Псковского района Наталья Федорова в соцсети «ВКонтакте».

Навигация пассажирских судов начнется в Псковском районе в апреле. Фото: ПАИ

«Озеро еще под ледяным панцирем, а коллектив МУП «Колхоз имени Залита» уже готовится к открытой воде и ждет подходящих погодных условий, чтобы начать осуществлять регулярные рейсы между Толбой и Талабскими островами», – отметила она.

В осенне-зимний период доставка почты и продуктов на Талабские острова осуществляется при поддержке МЧС России по Псковской области.

«В вопросе коммуникации с островами в период межсезонья нам мог бы помочь катер на воздушной подушке. Вопрос достаточно капиталоемкий, работаем над его решением», – добавила Наталья Федорова.

Навигацию начнут в конце апреля, сообщил заместитель директора МУП «Колхоз им. Залита» Владимир Балясов. Сейчас специалисты готовят суда к выходу в озеро.

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