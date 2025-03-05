Открытая тренировка с чемпионом Европы и мира Андреем Богдановым состоялась в Пскове

19:38, 05 марта 2025, ПАИ

В рамках всероссийского спортивного марафона «Сила России» сегодня, 5 марта, состоялась открытая тренировка с боксёром, чемпионом Европы и мира Андреем Богдановым, сообщает корреспондент ПАИ.

Андрей Богданов поделился с псковскими спортсменами секретами успеха. В ходе тренировки титулованный спортсмен продемонстрировал своё мастерство и дал воспитанникам полезные рекомендации.

«Тренировка обычная: базовые элементы бокса. Боксёры растут на ринге, как футболисты на поле, поэтому упор на базовые элементы. Парни совсем молодые, есть над чем работать. Главная цель занятия – отвлечь молодёжь от компьютеров, вредных дел и привычек», – подчеркнул чемпион.