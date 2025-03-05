Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Открытая тренировка с чемпионом Европы и мира Андреем Богдановым состоялась в Пскове

В рамках всероссийского спортивного марафона «Сила России» сегодня, 5 марта, состоялась открытая тренировка с боксёром, чемпионом Европы и мира Андреем Богдановым, сообщает корреспондент ПАИ.

Открытая тренировка с чемпионом Европы и мира Андреем Богдановым состоялась в Пскове. Фото: ПАИ

Андрей Богданов поделился с псковскими спортсменами секретами успеха. В ходе тренировки титулованный спортсмен продемонстрировал своё мастерство и дал воспитанникам полезные рекомендации.

«Тренировка обычная: базовые элементы бокса. Боксёры растут на ринге, как футболисты на поле, поэтому упор на базовые элементы. Парни совсем молодые, есть над чем работать. Главная цель занятия – отвлечь молодёжь от компьютеров, вредных дел и привычек», – подчеркнул чемпион.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 марта 2025

Открытая тренировка с чемпионом Европы и мира Андреем Богдановым состоялась в Пскове
05 марта 2025

У российского борца Александра Емельяненко отнялись ноги
05 марта 2025

Итоги соревнований по гиревому спорту среди подразделений УМВД подвели в Пскове
04 марта 2025

Всероссийскую судейскую категорию по рукопашному бою присвоили псковскому тренеру
03 марта 2025

Псковичи примут участие в заключительном зимнем этапе ралли в Карелии
03 марта 2025

Псковские ветераны СВО представят регион на первом «Кубке защитников Отечества» по зимним видам спорта
02 марта 2025

Команда гимнасток из Пскова заняла третье место на первенстве СЗФО
02 марта 2025

Псковичи рассказали, какими видами спорта предпочитают заниматься

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...