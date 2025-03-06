Алексей Форш: Наша задача – отработать и решить каждый вопрос псковича

12:44, 06 марта 2025, ПАИ

О работе в «бесхозном» округе, встречах с жителями и наболевших вопросах в ЖКХ – в интервью с депутатом Псковской городской Думы Алексеем Форшем.

– Городской округ № 3 (а это, по сути, пригород с частным сектором) остался без своего избранника: Иван Мешков возглавил Гдовский муниципальный округ. Вы «списочник» в городской Думе, а сейчас ещё и курируете этот округ. Сложнее быть списочником или одномандатником?

– «Списочник», по сути и в целом, депутат по городу, без округа. Мне сейчас немного сложнее, потому что за мной также остались и весь город, и проблемы третьего округа. Жители обращаются непосредственно к депутату именно от своего округа. Сейчас мой график стал плотнее ввиду постоянных обращений.

– Наверняка Иван Мешков передал вам свои наработки?

– Все вопросы, все пожелания людей и, конечно, план работы на год.

Одинаковые проблемы

– Опора любого депутата – активные граждане. В вашем округе их достаточно?

– Это местные активисты, как мы говорим, с активной жизненной позицией. В основном это, конечно, люди уже пенсионного возраста, которые радеют за микрорайон, в котором живут и искренне желают его улучшить. У них очень много идей. Конечно, не все можно воплотить в ближайшей перспективе, но все ставим на карандаш.

– Перефразируя классика, можно сказать, что все округа счастливы одинаково, но проблемы разные?

– По сути, все проблемы одинаковы. До этого я курировал пятый округ, после того как Наталья Мельникова стала сенатором. И в принципе, вопросы-то все одинаковые: состояние межквартальных проездов, дворовых территорий, инфраструктуры во дворах, отсутствие детских и спортивных площадок.

Ещё в нашем округе сейчас общая проблема – отсутствие освещения, особенно в частном секторе. В этом я убедился, когда мы вручали медали к 80-летию Победы. Когда прихожу, обязательно фиксирую просьбы.

О довыборах в городскую Думу

– И идёт постоянный поток жалоб?

– Потока нет, конечно. У нас имеется центр притяжения – модельная библиотека «Библиолюб», где работают просто замечательные люди, которые всегда идут навстречу. На стенде указаны все мои координаты, и если люди желают встретиться, договариваемся и встречаемся именно в библиотеке, а если они хотят, чтобы я подъехал по определённому адресу, где они хотят озвучить проблему на месте, выезжаем с помощниками туда. Пока такая коммуникация. Более молодое поколение оставляет сообщения в соцсетях. Но если сравнить в процентном отношении, то да, вживую обращаются чаще.

– А когда планируете встречаться с людьми во дворах?

– Такие встречи проходят летом. К тому же будут организованы довыборы в Псковскую городскую Думу от третьего округа, тогда и будут активно проходить встречи. Кто кандидат, не спрашивайте – не знаю, ведь сначала состоится внутрипартийное голосование.

В любом случае до последнего буду с жителями округа, пока не выберут своего депутата: также передам ему все контакты, наработки, чтобы он начинал не с нуля.

О ТОС и ЖКХ

– Вы, помимо работы в округе, возглавляете центр председателей МКД и ТОС. Сколько территориальных местных самоуправлений в Пскове? И есть ли здесь загвоздки?

– Создано порядка 80 ТОС, на них заложено 15 млн рублей, поэтому конкуренция очень большая. А если говорить о выделяемых суммах, то это 500 тысяч и менее. Понятно, что средства очень небольшие. К тому же надо грамотно составить заявку. Люди понимают, что ТОС – самый действенный инструмент сегодня. Но при этом никто и не обещает, что они выиграют проект, решение принимает конкурсная комиссия.

– Любопытно, что псковичи пишут в заявках кроме обустройства детских площадок? Может, есть что-то нетривиальное?

– Люди организовывали возведение входных групп в подвал, ремонт лестничных пролётов, установку видеонаблюдения.

– Если говорить о более глобальном, какие ключевые проблемы в ЖКХ вы сейчас видите?

– Если стратегически, это чистая вода. Являюсь постоянным представителем гордумы на совещаниях с управляющими компаниями в УГХ. Частенько звучит вопрос о чистой воде. Да, проблемы с запуском, недостаточной температурой в теплообменнике, трубами, которые часто приходится чистить. При этом город прилагает все усилия для решения вопросов. Опять же, проблемы с коллекторами – водоканал борется с этим. Если о частных случаях – чистота и ремонт подъездов.

– На вывоз мусора есть жалобы?

– С проблемой мусора на сегодняшний день справились. Если где-то его не вывезли, всё решается быстро. Один из последних вопросов граждан был о песке: почему он на остановках лежит в красивых контейнерах, а во дворе просто разбросан. Наша задача – отработать и решить каждый вопрос.