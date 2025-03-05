Фальшивую пятитысячную купюру изъяли в Пскове

20:35, 05 марта 2025, ПАИ

Фальшивую купюру номиналом пять тысяч рублей выявили в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В одном из банков Пскова 4 февраля была обнаружена поддельная пятитысячная банкнота. По предварительным данным, её передала жительница Порхова.

В рамках возбуждённого уголовного дела устанавливаются обстоятельства инцидента.