Более 1600 многодетным матерям досрочно назначили пенсии в Псковской области

20:55, 05 марта 2025, ПАИ

Матери, воспитывающие троих и более детей, имеют возможность выйти на пенсию досрочно. Отделение СФР по Псковской области уже назначило страховые пенсии более 1600 многодетным матерям. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

Женщины, родившие пятерых и более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет, матери четверых – в 56 лет, а троих – в 57 лет. Это право также распространяется на женщин, которые воспитывают усыновленных детей. Для матерей, лишенных родительских прав, пенсия устанавливается на общих условиях.

Чтобы получить право на досрочное назначение пенсии, помимо достижения установленного возраста, необходимо выполнить несколько условий: воспитание детей до достижения восьми лет; наличие как минимум 15 лет страхового стажа; наличие 30 пенсионных коэффициентов.

Заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев сообщил, что в страховой стаж для установления пенсии включаются периоды ухода за детьми до полутора лет. Он уточнил, что за каждый год ухода за детьми до 1,5 лет (в общей сложности до 6 лет) начисляются дополнительные пенсионные коэффициенты: за один год ухода за первым ребенком – 1,8 коэффициента, за вторым – 3,6, а за третьим или четвертым – 5,4 коэффициента.

Заявление на досрочное назначение пенсии можно подать через портал госуслуг, в многофункциональном центре (МФЦ) или в клиентских службах Отделения СФР по Псковской области.

Получить консультацию можно по телефону единого контакт-центра для граждан – 8 800 100 0001 (звонок бесплатный) или обратиться в социальные сети Отделения СФР по Псковской области.