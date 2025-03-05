Врач объяснила, что могут означать усталость и быстрая утомляемость

21:57, 05 марта 2025, ПАИ

Усталость и быстрая утомляемость могут указывать на различные нарушения в функционировании эндокринной системы, объяснила РИА Новости врач-эндокринолог московской поликлиники №220 Анна Невольникова.

Анна Невольникова отметила, что упадок сил и быстрая утомляемость могут быть симптомами различных сбоев в работе эндокринной системы. Она привела пример, что при снижении функции щитовидной железы упадок сил часто сопровождается сухостью кожи, выпадением волос, отёками лица, рук и нижних конечностей, запорами, зябкостью и ухудшением памяти.

Врач добавила, что избыток гормонов щитовидной железы в крови приводит к слабости и повышенной утомляемости, которые сопровождаются постоянным учащённым сердцебиением, повышенной возбудимостью, потливостью, дрожью рук и/или тела, нарушениями сна, а также снижением веса при увеличенном аппетите.

Собеседница агентства сообщила, что при сахарном диабете 1 типа, помимо хронической слабости, наблюдаются частое мочеиспускание, постоянная жажда, кожный зуд, сонливость и проблемы со зрением. Она также добавила, что в случае возникновения вопросов или сомнений относительно состояния здоровья следует обратиться к врачу.