Более 49 миллионов рублей украли мошенники у жителей Псковской области с начала года

22:57, 05 марта 2025, ПАИ

Более 49 миллионов рублей украли мошенники у жителей Псковской области с начала года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С января по март текущего года, согласно ежедневным оперативным отчётам о происшествиях и преступлениях в Псковской области, общее число пострадавших составило 124 человека, а общий ущерб от мошенничества достиг суммы 49 354 636 рубля.

Наиболее часто встречающиеся схемы мошенничества следующие:

перевод денег на «безопасный счёт» – 46 случаев;

взлом аккаунтов в социальных сетях – пять случаев;

мошенничество при онлайн-покупках – 28 случаев;

неавторизованный доступ к порталу «Госуслуги» – четыре случая;

предложения о дополнительном доходе – 35 случаев.

По всем перечисленным выше преступлениям возбуждены уголовные дела. Правоохранительные органы принимают все необходимые меры для расследования и привлечения виновных к ответственности.

«Мы призываем граждан не оставаться равнодушными и быть бдительными. Если вам поступило подозрительное предложение или вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по номеру 102 (112)», – подчеркнули в ведомстве.