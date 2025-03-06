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Общество

Судить о весне по раскатам грома советует сегодня народный календарь

Память преподобного Тимофея, который жил в пустыне в Малой Азии в VIII веке, отмечается сегодня, 6 марта, пишет calend.ru.

В этот день начинали дуть теплые ветры. «Тимофей Весновей – уж тепло у дверей»; «Дожить бы до Весновея, а там зима не страшна»; «На Тимофея Весновея как ни злись метелица, все равно весной веет», говорили в народе.

Считалось, если этот день выдавался погожим, то такой будет и вся весна. Определяли, какой будет весна и по грому. Первые раскаты при северном ветре предвещали холодную весну, при южном – теплую, а раскаты при восточном ветре сулили теплую и сухую весну.

Также люди считали, что в этот день в березах и кленах начинается сокодвижение.

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