Псковские спортсмены участвуют в первенстве СЗФО по боксу

07:41, 06 марта 2025, ПАИ

Псковские спортсмены участвуют в первенстве Северо-Западного федерального округа по боксу среди старших юношей и девушек 2009–2010 годов рождения, которое проходит в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-секретарь Северо-Западного федерального округа по боксу Олег Лаптев.

В соревнованиях принимают участие лучшие спортсмены из всех регионов СЗФО по боксу. Юные боксеры поборются за право не только представлять округ, но и в составе команды принять участие в первенстве России по боксу, которое в этом году пройдет в городе Суздале.

Всего в соревнованиях примут участие 163 спортсмена. Из них Псковскую область представляют 12 человек.

«В первую очередь хочу пожелать каждому спортсмену удачи и уверенной победы в соревнованиях. Мы проводим уже второе первенство по СЗФО в нашем регионе за все время. Благодарим за оказанное доверие и Дирекцию СЗФО по боксу, и конечно Федерацию бокса России. Пусть победит сильнейший!» – подчеркнул председатель Федерации бокса Республики Карелии Владимир Мышковец.

Старший тренер сборной Карелии Казбек Лорсанов отметил, что в этом году спортсменов намного больше, а значит, участников ждут интересные и захватывающие поединки. Он также пожелал всем участникам удачи и победы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».