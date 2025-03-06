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Общество

Защищающие от тепловизоров плащи передали красногородские волонтеры военнослужащим в зону спецоперации

Очередная партия гуманитарной помощи из Красногородского округа отправилась на передовую и в приграничные районы, пишет газета «Заря».

Защищающие от тепловизоров плащи передали красногородские волонтеры военнослужащим в зоне спецоперации. Фото здесь и далее: газета «Заря»

Сбор был организован волонтёрской группой «Красногородск своих не бросает». Основной груз – медикаменты для госпиталей. Кроме того – подарки и письма от детей и преподавателей Красногородской средней школы, школы-интерната «Агрошкола» и Дома детского творчества.

Также волонтеры отправили в зону спецоперации около 770 квадратных метров маскировочных сетей, 17 носилок, которые шьют на базе Дома культуры, а также плащи, защищающие от тепловизоров и партию шерстяных носков.

5 марта партию гуманитарной помощи волонтёры отвезли в Пыталово, откуда груз доставят по назначению.

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