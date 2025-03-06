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Общество

Утечку теплоносителя в доме №29 на улице Красноармейской в Пскове устранили специалисты

Утечку теплоносителя в доме №29 на улице Красноармейской в Пскове устранили специалисты Псковских тепловых сетей. Об том ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Утечку в доме №29 на улице Красноармейской в Пскове устранили специалисты теплосетей. Фото здесь и далее: пресс-служба муниципального предприятия города «Псковские тепловые сети»

Из-за возникшей протечки в техподполье дома специалисты были вынуждены отключить от теплоснабжения 14 многоквартирных жилых домов.

«Там проходит магистральная сеть, которая снабжает жителей всего микрорайона теплом. Износ этой самой сети таков, что она включена в план перекладки этого года», – отметили в тепловых сетях.

При осмотре выяснилось, что трехметровый участок трубы изничтожен коррозией. Его специалисты вырезали и заменили.

«Уже в этом году мы будем вынуждены снова сюда спуститься, чтобы полностью переложить магистральные сети отопления», – заверили в тепловых сетях.

Также в пресс-службе отметили большую захламленность подвала. При этом ранее в этом месте уже был пожар.

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