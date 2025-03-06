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Общество

33% псковичей продолжают работать во сне

33% псковичей снится работа, следует из опроса сервиса SuperJob.

Работа снится опрошенным тогда, когда бывают авралы. Респонденты признаются, что чаще всего им снятся кошмары.

При этом сны о работе чаще видят женщины, чем мужчины – 34% против 32% соответственно. Кроме того, псковичи до 35 лет видят такие сны чаще, чем те, кто старше (42% против 31%).

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