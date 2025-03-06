Михаил Ведерников передал квадрокоптеры псковским бойцам

08:51, 06 марта 2025, ПАИ

Квадрокоптеры передал бойцам 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«С дивизией всегда на связи, продолжим обеспечивать бойцов всем необходимым», – отметил глава региона.

Всего губернатор передал бойцам десять квадрокоптеров с тепловизором. «Подойдут под любые задачи, тем более по такой погоде, когда визуальный контроль сложный», – подчеркнул Михаил Ведерников.