Михаил Ведерников передал квадрокоптеры псковским бойцам
Квадрокоптеры передал бойцам 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«С дивизией всегда на связи, продолжим обеспечивать бойцов всем необходимым», – отметил глава региона.
Всего губернатор передал бойцам десять квадрокоптеров с тепловизором. «Подойдут под любые задачи, тем более по такой погоде, когда визуальный контроль сложный», – подчеркнул Михаил Ведерников.
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