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Экономика

Санатории Псковской области вошли в топ-5 по популярности в СЗФО

Санатории Псковской области заняли 5-е место по числу отдохнувших в санаториях СЗФО в январе 2025 года, по данным портала бронирования Санатории-России. рф.

Рейтинг составлен на основании данных количества отдохнувших в санаториях. По данным портала, в санаториях Псковской области отдохнули 1,6 тысячи человек в январе 2025 года, на 6% больше, чем годом ранее. Это пятый показатель на Северо-Западе России.

Исходя из данных портала бронирования, санатории Псковской области заработали 67 млн рублей в прошедшем январе, а стоимость суток составила 3,5 тысячи рублей.

По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, в январе суммарный доход здравниц Северо-Запада России, в которых отдохнули 27,5 тысячи человек, составил 870 млн рублей. Количество гостей санаториев в России увеличилось на 6,5% и превысило 445 тысяч человек.

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