Фотовыставку в честь Валентина Курбатова открывает Пушкинский заповедник

09:22, 06 марта 2025, ПАИ

6 марта, в день памяти Валентина Курбатова, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открывает для жителей и гостей Святогорья фотовыставку об этом знаменитом псковиче, лауреате Госпремии Российской Федерации, писателе и критике, много лет бывшем членом жюри литературной премии «Ясная Поляна». Об этом ПАИ сообщили в музее-заповеднике.

В экспозиции, которая называется «А дальше была просто жизнь», представлены 29 крупноформатных фотографий. Снимки эти в разные годы были сделаны Николаем Алексеевым, Юрием Белинским, Георгием Василевичем, Анатолием Пантелеевым; каждый кадр подписан цитатой из публицистическо-философской прозы Валентина Курбатова.

В Пушкинском заповеднике напомнили, что жизнь и творчество Валентина Курбатова во многом были связаны с музеем-заповедником «Михайловское», так что он однажды даже назвал себя «гражданином Пушкиногорья».

Выставка «А дальше была просто жизнь» из собрания «Михайловского» будет работать в музейном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) до конца апреля. Вход на неё свободный для всех желающих. Возрастная рекомендация – 6+.