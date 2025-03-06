Создание клинико-диагностического центра Печорской больницы проконтролировал Михаил Ведерников

10:46, 06 марта 2025, ПАИ

Корпус Печорской районной больницы, находящейся на реконструкции, в рамах которой строят новый клинико-диагностический центр и новый пост скорой, осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в Печоры в четверг, 6 марта, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина





















Михаил Ведерников осмотрел клинико-диагностический центр Печорской районной больницы. В центре будут находиться два стационарных отделения, клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной и лучевой диагностики.

«КДЦ планируем ввести в эксплуатацию до конца 2025 года: ноябрь-декабрь. Сроки введения зависят от сроков поставки оборудования. Подготовка помещений завершится раньше. На первом этаже будут регистратура и часть диагностических помещений», – рассказала заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина.

На втором этаже, в частности, расположится физиотерапевтический кабинет и стационарное детское отделение.

«Есть специальный переход в лечебный конкурс на втором этаже. Рядом с ним – два кабинета УЗИ», – сообщил и. о. заместителя главврача Денис Станевич.

На третьем этаже будет отделение на 25 коек. «Планируем, что здесь будут также пациенты после инсультов, здесь же предполагаем реабилитировать пациентов после травм, в том числе участников боевых действий. Палаты предусмотрены для маломобильных категорий граждан», – отметила Надежда Рагозина.

«Такого оборудования, которое мы планируем сюда закупить, в районной больнице раньше не было. Это уникальный проект для Печор, да и я вообще бы сказала, что для всей области», – рассказала она.