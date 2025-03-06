Михаил Ведерников посетил Печорскую лингвистическую гимназию

11:05, 06 марта 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил лингвистическую гимназию в Печорах во время рабочего визита в муниципалитет в четверг, 6 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

На первом этаже расположилась начальная школа и столовая, на втором этаже – старшие классы.

«В актовом зале сделана лепнина, очень приятное место. Получилось красиво. Были сложные работы, все полностью заменили. Оборудование все новое, все современное», – рассказал директор гимназии Олег Кузьминых.



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина















Михаил Ведерников передал книги со стихами Пушкина в библиотеку гимназии. Глава региона также заглянул на урок геометрии.

«Ребят, нравится школа?» – спросил он школьников.

«Да!» – ответили они хором.

Сейчас в гимназии обучается 216 учеников. С 2021 года в школе работают два кабинета цифровой образовательной среды, а с 2020 года – два кабинета центра «Точка роста». В 2022 году здесь также оборудовали новые места для реализации дополнительных общеразвивающих программ федерального проекта «Успех каждого ребенка».

В 2024 году в здании провели реконструкцию. Мероприятия по модернизации реализовали по поручению президента России в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». На эти цели было выделено свыше 447 млн рублей.