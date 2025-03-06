Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников посетил Печорскую лингвистическую гимназию

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил лингвистическую гимназию в Печорах во время рабочего визита в муниципалитет в четверг, 6 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

На первом этаже расположилась начальная школа и столовая, на втором этаже – старшие классы.

«В актовом зале сделана лепнина, очень приятное место. Получилось красиво. Были сложные работы, все полностью заменили. Оборудование все новое, все современное», – рассказал директор гимназии Олег Кузьминых.

  • Печорская лингвистическая гимназия
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Печорская лингвистическая гимназия
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Печорская лингвистическая гимназия
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Печорская лингвистическая гимназия
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Печорская лингвистическая гимназия
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Печорская лингвистическая гимназия
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Печорская лингвистическая гимназия
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Печорская лингвистическая гимназия
    Фото: Валерия Лагуткина

Михаил Ведерников передал книги со стихами Пушкина в библиотеку гимназии. Глава региона также заглянул на урок геометрии.

«Ребят, нравится школа?» – спросил он школьников.

«Да!» – ответили они хором.

Сейчас в гимназии обучается 216 учеников. С 2021 года в школе работают два кабинета цифровой образовательной среды, а с 2020 года – два кабинета центра «Точка роста». В 2022 году здесь также оборудовали новые места для реализации дополнительных общеразвивающих программ федерального проекта «Успех каждого ребенка».

В 2024 году в здании провели реконструкцию. Мероприятия по модернизации реализовали по поручению президента России в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». На эти цели было выделено свыше 447 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 марта 2025

Уникальные архитектурные элементы смогли сохранить при реконструкции Печорской лингвистической гимназии
06 марта 2025

Передатчики «7 НЕБА» установлены на самых высоких радиомачтах Псковской области
06 марта 2025

Владельцы рекламного экрана в центре Пскова не смогли оспорить его демонтаж
06 марта 2025

В локнянском лесу или на Псковском озере: «7 НЕБО» теперь слышно по всей области
06 марта 2025

Свыше 400 новых случаев рака молочной железы фиксируется в Псковской области ежегодно
06 марта 2025

Михаил Ведерников дал старт радиовещанию на всю область
06 марта 2025

Апрельское тепло придёт в Псковскую область
06 марта 2025

Начался радиомарафон, посвящённый запуску областного вещания радиостанции
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...