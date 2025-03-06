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ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб получить персональные данные юнармейцев

ФСБ России предотвратила попытку украинских спецслужб получить персональные данные школьников из Москвы и Подмосковья, сообщили ПАИ в ЦОС ФСБ. Речь идет о попытке получения доступа к персональным данным воспитанников движения «Юнармия» и учебно-методического центра «Авангард».

«ФСБ пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины по перехвату персональных данных учащихся образовательных организаций Москвы и Московской области с целью их дальнейшей вербовки»,— говорится в сообщении ЦОС.

«Авангард» и «Юнармия» вели переписку для организации одной из акций. Спецслужбы Украины перехватили скан-копии писем, затем видоизменили файлы и осуществили массовую рассылку в образовательные организации.

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