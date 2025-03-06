Два пожара ликвидировали за последние сутки в Псковской области

10:07, 06 марта 2025, ПАИ

Два пожара ликвидировали за последние сутки в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 17:15 поступило сообщение о возгорании квартиры на улице Труда в Пскове. Пострадавший хозяин квартиры, мужчина 63 лет, госпитализирован в медучреждение. Причиной пожара могло стать воспламенение старой розетки. Сотрудники МЧС спасли 5 человек и эвакуировали 28, из которых 8 – дети. На месте работали 15 специалистов и 4 единицы техники.

Возгорание жилого дома на улице Лесной в Стругах Красных Псковской области потушили вечером. В огне обнаружили погибшего, личность которого сейчас устанавливается. Причиной стал аварийный режим работы электрики в доме. Огнеборцы спасли 2 жилых дома и 2 хозяйственные постройки. Привлекались 7 специалистов и 3 единицы техники.