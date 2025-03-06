Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Детские билеты на поезда будут продавать со скидкой 50%

Правительство России расширило программу льготных перевозок, теперь подростки смогут путешествовать по стране вдвое дешевле. Об этом пишет РБК.

В соответствии с новыми правилами, для детей в возрасте от 10 до 18 лет будет применяться льготный коэффициент 0,5 от стоимости взрослого билета. Это означает, что стоимость билета для юного путешественника составит всего половину от обычной цены. Скидка распространяется только на поездки по территории России и не действует на скоростные поезда.

Ранее льготная программа была доступна лишь в период летних каникул (с 1 июня по 31 августа) для школьников в возрасте от 10 до 17 лет и требовала предъявления справки из школы. Однако, по словам главы Минтранса Романа Старовойта, скоро выйдет постановление правительства, отменяющее необходимость предоставления таких справок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 марта 2025

Уникальные архитектурные элементы смогли сохранить при реконструкции Печорской лингвистической гимназии
06 марта 2025

Передатчики «7 НЕБА» установлены на самых высоких радиомачтах Псковской области
06 марта 2025

Владельцы рекламного экрана в центре Пскова не смогли оспорить его демонтаж
06 марта 2025

В локнянском лесу или на Псковском озере: «7 НЕБО» теперь слышно по всей области
06 марта 2025

Свыше 400 новых случаев рака молочной железы фиксируется в Псковской области ежегодно
06 марта 2025

Михаил Ведерников дал старт радиовещанию на всю область
06 марта 2025

Апрельское тепло придёт в Псковскую область
06 марта 2025

Начался радиомарафон, посвящённый запуску областного вещания радиостанции

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...