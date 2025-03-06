Детские билеты на поезда будут продавать со скидкой 50%

10:09, 06 марта 2025, ПАИ

Правительство России расширило программу льготных перевозок, теперь подростки смогут путешествовать по стране вдвое дешевле. Об этом пишет РБК.

В соответствии с новыми правилами, для детей в возрасте от 10 до 18 лет будет применяться льготный коэффициент 0,5 от стоимости взрослого билета. Это означает, что стоимость билета для юного путешественника составит всего половину от обычной цены. Скидка распространяется только на поездки по территории России и не действует на скоростные поезда.

Ранее льготная программа была доступна лишь в период летних каникул (с 1 июня по 31 августа) для школьников в возрасте от 10 до 17 лет и требовала предъявления справки из школы. Однако, по словам главы Минтранса Романа Старовойта, скоро выйдет постановление правительства, отменяющее необходимость предоставления таких справок.