57% жителей Псковской области используют очки или линзы

11:07, 06 марта 2025, ПАИ

57% жителей Псковской области используют очки или линзы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Большая часть населения в возрасте от 15 лет и старше пользуется оптическими приборами для улучшения зрения, по данным выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2024 году.

Кроме того, в сельской местности спрос на оптику выше, чем в городе. Зрение корректируют 52,6% мужского и 73,5% женского населения. Среди жителей города предпочтение очкам или линзам отдают 44,6% мужчин и 61% женщин.