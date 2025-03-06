Апрельское тепло придёт в Псковскую область

11:18, 06 марта 2025, ПАИ

7 марта в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть ветер западных направлений. Ночью – со скоростью 7-12 метров в секунду, днем – со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +1...+6 градусов, днем +6...+11 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.