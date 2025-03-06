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Общество

Апрельское тепло придёт в Псковскую область

7 марта в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть ветер западных направлений. Ночью – со скоростью 7-12 метров в секунду, днем – со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +1...+6 градусов, днем +6...+11 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

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