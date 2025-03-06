Пушкинский заповедник откроет художественную выставку в Санкт-Петербурге

12:01, 06 марта 2025, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» готовит к открытию большую фондовую выставку в Санкт-Петербурге. Как и многие другие проекты и акции «Михайловского» в этом году, она приурочена к двухсотлетию пребывания поэта в псковском родовом имении в период с конца августа 1824-го до начала сентября 1826 года и называется «Пушкин в Михайловском». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Художественная экспозиция включает в себя 38 произведений живописи, 12 графических листов и два образца скульптуры из фондов Пушкинского заповедника. В «Михайловском» особо отметили, что на выставке представлены работы художников, представляющих разные школы российского и советского изобразительного искусства; мастера и начинающие художники запечатлели Пушкинский заповедник в разные годы его послевоенного бытования: от второй половины прошлого столетия и до наших дней.

Планируется, что выставка «Пушкин в Михайловском» в Санкт-Петербурге будет открыта в музее-усадьбе Г. Р. Державина (в составе Всероссийского музея Пушкина) уже завтра, 7 марта. Возрастная рекомендация для её посетителей – 6+.