Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Пушкинский заповедник откроет художественную выставку в Санкт-Петербурге

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» готовит к открытию большую фондовую выставку в Санкт-Петербурге. Как и многие другие проекты и акции «Михайловского» в этом году, она приурочена к двухсотлетию пребывания поэта в псковском родовом имении в период с конца августа 1824-го до начала сентября 1826 года и называется «Пушкин в Михайловском». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Станислав Антипов. Михайловское. Льнохранилище (2012). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Художественная экспозиция включает в себя 38 произведений живописи, 12 графических листов и два образца скульптуры из фондов Пушкинского заповедника. В «Михайловском» особо отметили, что на выставке представлены работы художников, представляющих разные школы российского и советского изобразительного искусства; мастера и начинающие художники запечатлели Пушкинский заповедник в разные годы его послевоенного бытования: от второй половины прошлого столетия и до наших дней.

Планируется, что выставка «Пушкин в Михайловском» в Санкт-Петербурге будет открыта в музее-усадьбе Г. Р. Державина (в составе Всероссийского музея Пушкина) уже завтра, 7 марта. Возрастная рекомендация для её посетителей – 6+.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 марта 2025

Пушкинский заповедник откроет художественную выставку в Санкт-Петербурге
06 марта 2025

Валерий Гергиев и артисты Мариинского и Большого театров выступят в Пскове
05 марта 2025

Концерт «Женщинам, которые любят» состоялся в Пскове
04 марта 2025

Открытие выставки «Женщинам посвящается» состоится в Пскове
04 марта 2025

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» откроется в Пскове в конце июня
04 марта 2025

В усадьбе «Тригорское» 8 Марта отметят музыкальным концертом
03 марта 2025

Открыт приём заявок на V Междеревенский кинофестиваль «Золотой шуруп»
02 марта 2025

Более 4,5 тысячи человек посетило концерты Псковской областной филармонии в феврале

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...