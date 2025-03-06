Валерий Гергиев и артисты Мариинского и Большого театров выступят в Пскове

11:36, 06 марта 2025, ПАИ

Дирижёр Валерий Гергиев, артисты Мариинского и Большого театров выступят на Фестивале русской музыки в Пскове, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

20 и 21 марта в рамках 51-го Фестиваля русской музыки им. Н. А. Римского-Корсакова и М. П. Мусоргского и масштабного музыкального фестиваля «Гений места» в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится четыре музыкальных события.

20 марта пройдет под знаком проекта «Мариинский – детям». Солисты академии молодых оперных певцов Мариинского театра представят маленькие оперы для самых юных слушателей в сопровождении фортепиано.

21 марта, в день рождения Модеста Мусоргского, выступит объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева.

Фестиваль русской музыки в Пскове проходит в рамках нацпроекта «Семья».

Билеты можно купить в кассе и на сайте филармонии.