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Культура

Валерий Гергиев и артисты Мариинского и Большого театров выступят в Пскове

Дирижёр Валерий Гергиев, артисты Мариинского и Большого театров выступят на Фестивале русской музыки в Пскове, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

20 и 21 марта в рамках 51-го Фестиваля русской музыки им. Н. А. Римского-Корсакова и М. П. Мусоргского и масштабного музыкального фестиваля «Гений места» в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится четыре музыкальных события.

20 марта пройдет под знаком проекта «Мариинский – детям». Солисты академии молодых оперных певцов Мариинского театра представят маленькие оперы для самых юных слушателей в сопровождении фортепиано.

21 марта, в день рождения Модеста Мусоргского, выступит объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева.

Фестиваль русской музыки в Пскове проходит в рамках нацпроекта «Семья».

Билеты можно купить в кассе и на сайте филармонии.

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