Водитель скутера попал в больницу после ДТП в Великих Луках

12:05, 06 марта 2025, ПАИ

Водитель скутера попал в больницу после ДТП в Великих Луках, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ». На улице Дьяконова, у дома № 14 скутер столкнулся с автомобилем.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.