Водитель скутера попал в больницу после ДТП в Великих Луках
Водитель скутера попал в больницу после ДТП в Великих Луках, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ». На улице Дьяконова, у дома № 14 скутер столкнулся с автомобилем.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
05 марта 2025
Владельцы детских центров Псковской области должны обучать сотрудников оказанию экстренной медицинской помощи – эксперт