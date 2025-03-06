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Происшествия

Водитель скутера попал в больницу после ДТП в Великих Луках

Водитель скутера попал в больницу после ДТП в Великих Луках, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ». На улице Дьяконова, у дома № 14 скутер столкнулся с автомобилем.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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